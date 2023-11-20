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Главная » Новости

13:30, 20 ноября 2023 года

В 2023 году в Орловской области отремонтировали 20 автодорог

Работы продолжаются еще на нескольких объектах. Самый крупный из них - Красный мост.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в этом году на ремонт затратят почти 3 миллиарда рублей. В порядок приводят дороги регионального, межмуниципального и местного значения, транзитные автомобильные дороги ряда районных центров, а также мосты.

- Большая часть объектов уже введена в эксплуатацию. По городу Орлу работы еще ведутся на 4-х объектах. Самый крупный из них - Красный мост. Завершается его реконструкция, - отметил глава региона.

По его словам, благодаря федеральному бюджету в текущем году удастся отремонтировать еще 28 километров автодорог, которые планировалось привести в порядок в 2024-м. Работы осуществляются благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".


Сергей Мерцалов
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