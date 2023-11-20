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11:00, 20 ноября 2023 года Студенты медицинского колледжа Орла комплектуют аптечки для бойцов СВО Ребята занимаются этим на переменах.





Студенты Орловского базового медицинского колледжа на переменах собирают салфетки, тампоны, а также комплектуют аптечки для участников специальной военной операции. Недавно учебное заведение отметило 125-й день рождения.



Один из выпускников приехал в отпуск с передовой, чтобы поздравить колледж со знаменательной датой и рассказать о своем опыте нынешним студентам. За 125 лет в учебном заведении подготовили более 40 тысяч специалистов. Подробности – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина



