Студенты медицинского колледжа Орла комплектуют аптечки для бойцов СВО
Ребята занимаются этим на переменах.
Студенты Орловского базового медицинского колледжа на переменах собирают салфетки, тампоны, а также комплектуют аптечки для участников специальной военной операции. Недавно учебное заведение отметило 125-й день рождения.
Один из выпускников приехал в отпуск с передовой, чтобы поздравить колледж со знаменательной датой и рассказать о своем опыте нынешним студентам. За 125 лет в учебном заведении подготовили более 40 тысяч специалистов. Подробности – в сюжете Татьяны Тимохиной.