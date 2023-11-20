понедельник 20.11.2023 10:38:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:30, 20 ноября 2023 года

Межрегиональный турнир по каратэ принес орловской команде 43 медали

Наш регион представляли воспитанники спортшколы "Орел-Карат".

Фото: Олег Кошелев

Турнир проходил в Орле во Дворце спорта "Победа" с участием каратистов из России, Азербайджана, Белоруссии и Киргизстана. Всего более 450 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Команда Орловской области, представленная воспитанниками школы "Орел-Карат", клубов "Чемпион" и "Карат", выиграла 8 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовые медали. Об успехах своих подопечных рассказал директор ДЮСШ "Орел-Карат" Олег Кошелев.

- Поздравляю всех победителей и призеров сегодняшнего турнира, их тренеров и родителей! Спасибо большое всем гостям за участие в "Karat Cup"! Особые слова благодарности за отличную организацию соревнований хочу выразить Осману Мамедову! До новых встреч на татами! - написал Олег Кошелев в соцсетях.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.