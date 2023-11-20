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9:30, 20 ноября 2023 года Межрегиональный турнир по каратэ принес орловской команде 43 медали Наш регион представляли воспитанники спортшколы "Орел-Карат".



Фото: Олег Кошелев

Турнир проходил в Орле во Дворце спорта "Победа" с участием каратистов из России, Азербайджана, Белоруссии и Киргизстана. Всего более 450 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Команда Орловской области, представленная воспитанниками школы "Орел-Карат", клубов "Чемпион" и "Карат", выиграла 8 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовые медали. Об успехах своих подопечных рассказал директор ДЮСШ "Орел-Карат" Олег Кошелев.



- Поздравляю всех победителей и призеров сегодняшнего турнира, их тренеров и родителей! Спасибо большое всем гостям за участие в "Karat Cup"! Особые слова благодарности за отличную организацию соревнований хочу выразить Осману Мамедову! До новых встреч на татами! - написал Олег Кошелев в соцсетях.





Сергей Мерцалов



