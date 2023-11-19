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17:00, 19 ноября 2023 года
В Орловской области прошла акция "Географический диктант"Проверить знания предлагалось на 20 площадках.
Фото: Максим Шилов
Орловцы в очередной раз поучаствовали в международной просветительской акции "Географический диктант".
На базе библиотеки имени Пришвина Орла диктант состоялся в пятый раз. Участие в акции очно и дистанционно приняли более 400 человек.
Жителям региона предлагалось ответить на 40 вопросов за 45 минут. В декабре станут известны результаты, все участники диктанта получат свидетельства.
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