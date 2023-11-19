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Главная » Новости

10:00, 19 ноября 2023 года

В Орле продолжают благоустройство улицы Городской

Работы планируют закончить к концу ноября.

Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Продолжаются работы по благоустройству улицы Городской в Орле. На объекте полностью установлены борта, в пешеходной зоне плиткой вымощены садовые и дорожные тротуары, заасфальтированы велодорожки. 
 
Как сообщает тг канал, "Телеграммы из Орла", в ближайшее время рабочие приступят к демонтажу старых и монтажу новых светильников и светофорных комплексов. Помимо этого, будет проведена замена дорожных знаков. К концу ноября работы планируют закончить.



Александра Бахтина
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