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10:00, 19 ноября 2023 года В Орле продолжают благоустройство улицы Городской Работы планируют закончить к концу ноября.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Продолжаются работы по благоустройству улицы Городской в Орле. На объекте полностью установлены борта, в пешеходной зоне плиткой вымощены садовые и дорожные тротуары, заасфальтированы велодорожки. Как сообщает тг канал, "Телеграммы из Орла", в ближайшее время рабочие приступят к демонтажу старых и монтажу новых светильников и светофорных комплексов. Помимо этого, будет проведена замена дорожных знаков. К концу ноября работы планируют закончить.





Александра Бахтина



