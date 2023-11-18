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12:00, 18 ноября 2023 года В Орле отремонтируют торговые ряды Торговые ряды переоформляют в региональную собственность.





В Орле хотят отремонтировать торговые ряды. Для этого их нужно изъять из федеральной собственности. Этот вопрос поднял глава региона в прямом эфире в ВКонтакте.



«Торговые ряды мы оформляем в региональную собственность. Уже полгода этим занимаемся. Как только забираем, — готовим проектно-сметную документацию и ремонтируем», — рассказал Андрей Клычков



Здание Торговых рядов является памятником федерального значения. Это одно из знаковых строений центральной части областной столицы.





Александра Бахтина



