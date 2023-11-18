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15:00, 18 ноября 2023 года В Болхове обновят остановки общественного транспорта Подрядчиком ведутся работы по установке десяти новых остановочных павильонов.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

В городе Болхове Орловской области установят новые остановочные павильоны общественного транспорта. Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", подрядчиком ведутся работы по установке десяти новых павильонов общественного транспорта. Их стены будут выполнены из прозрачного каленого стекла, крыша - из поликарбоната, а каркас - из металла. Внутри разместят деревянную скамью. На каждом павильоне установят табличку с названием остановки.





Александра Бахтина



