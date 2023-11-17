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19:49, 17 ноября 2023 года Орловцы поучаствовали в международной парусной регате Соревнования провели в 32-й раз в Геленджике.







В Геленджике в 32-й раз прошла международная парусная регата. Свое мастерство демонстрировали 1150 человек из 33 регионов РФ и пять стран мира.



Орловскую область представляли воспитанники спортивной школы №10 и студенты училища олимпийского резерва. Юлия Опанасюк пообщалась со спортсменами и узнала их планы на будущее.





Юлия Опанасюк



