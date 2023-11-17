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17:57, 17 ноября 2023 года

В Орле выходили недоношенную девочку весом в 800 граммов

В 2023 году в регионе раньше срока родилось 140 малышей.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

За 10 месяцев 2023 года в Орловской области на свет раньше срока появились 140 малышей. Среди них есть и те, кто слишком скоро поспешил родиться: врачам удалось выходить кроху весом всего в 800 граммов. 

Такую статистику к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, опубликовал региональный департамент здравоохранения.

Выхаживанием недоношенных малышей на Орловщине занимаются специалисты НКМЦ им. Круглой. Младенцы, появившиеся раньше примерной даты родов, растут в отделении анестезиологии и реанимации. Сейчас врачи заботятся о недоношенной пациентке, весящей 700 граммов. На второй этап - в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей - малышей переводят, когда они подрастут, наберут нужный вес и научатся самостоятельно дышать. 





Ольга СУПОНЕВА
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