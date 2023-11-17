В Орле выходили недоношенную девочку весом в 800 граммов
В 2023 году в регионе раньше срока родилось 140 малышей.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
За 10 месяцев 2023 года в Орловской области на свет раньше срока появились 140 малышей. Среди них есть и те, кто слишком скоро поспешил родиться: врачам удалось выходить кроху весом всего в 800 граммов.
Такую статистику к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, опубликовал региональный департамент здравоохранения.
Выхаживанием недоношенных малышей на Орловщине занимаются специалисты НКМЦ им. Круглой. Младенцы, появившиеся раньше примерной даты родов, растут в отделении анестезиологии и реанимации. Сейчас врачи заботятся о недоношенной пациентке, весящей 700 граммов. На второй этап - в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей - малышей переводят, когда они подрастут, наберут нужный вес и научатся самостоятельно дышать.