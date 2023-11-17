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19:27, 17 ноября 2023 года В 2024 году в Орле запустят две обновленных котельных Стабильным теплоснабжением обеспечены будут 22 тысячи горожан.



Фото: архив "Вестей"

Ремонт и модернизация трех котельных в Орле позволит сделать батареи в домах жителей стабильно теплыми в холодное время года. Одну из них уже обновили, а еще две приведут в порядок и запустят в 2024 году.



Котельные Заводского района обеспечат теплом 64 тысячи человек, запитан от них и жилой фонд, детские сады со школами.



По сообщению телеграм-канала "Телеграммы из Орла", обойдется обновление оборудования в 388 миллионов рублей.









Ольга СУПОНЕВА



