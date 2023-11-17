В 2024 году в Орле запустят две обновленных котельных
Стабильным теплоснабжением обеспечены будут 22 тысячи горожан.
Фото: архив "Вестей"
Ремонт и модернизация трех котельных в Орле позволит сделать батареи в домах жителей стабильно теплыми в холодное время года. Одну из них уже обновили, а еще две приведут в порядок и запустят в 2024 году.
Котельные Заводского района обеспечат теплом 64 тысячи человек, запитан от них и жилой фонд, детские сады со школами.
По сообщению телеграм-канала "Телеграммы из Орла", обойдется обновление оборудования в 388 миллионов рублей.