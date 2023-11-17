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18:30, 17 ноября 2023 года

В Орле соберут подарки для одиноких и пожилых людей

Благотворительную акцию проводит "Единая Россия".

Фото: архив "Вести-Орел"

Пожилым орловцам пригодятся необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы и продуктовые наборы. Подарки красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения.

В Орле пункт сбора находится в региональном исполкоме "Единой России" (улица 1-я Посадская, дом 14, 3-й этаж). Принести вещи также можно в местные отделения партии.

- Мы хотим порадовать пожилых людей, подарить им частичку праздника, душевного тепла. Особенно важно оказать внимание одиноким пенсионерам, оставшимся без близких. Принять участие в акции могут все желающие, - рассказала координатор партпроекта "Старшее поколение" в Орловской области Галина Казначеева.


Сергей Мерцалов
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