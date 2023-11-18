Главная » Новости



17:00, 18 ноября 2023 года В Орловской области отремонтируют еще одно учебное заведение В порядок приведут гимназию в Ливнах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Здание построили в 1966 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Стоимость работ оценивают в 90 миллионов рублей.



Как сообщает "Уездный город", новый вид приобретут стены и потолки внутри здания, санузлы и пищеблок, рабочие заменят напольное покрытие. Также будут отремонтированы кровля и цоколь. Часть средств направят на закупку учебных пособий и мебели. Работы начнутся 1 апреля 2024 года.





Сергей Мерцалов



