В Орловской области отремонтируют еще одно учебное заведение
В порядок приведут гимназию в Ливнах.
Фото: архив "Вести-Орел"
Здание построили в 1966 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Стоимость работ оценивают в 90 миллионов рублей.
Как сообщает"Уездный город", новый вид приобретут стены и потолки внутри здания, санузлы и пищеблок, рабочие заменят напольное покрытие. Также будут отремонтированы кровля и цоколь. Часть средств направят на закупку учебных пособий и мебели. Работы начнутся 1 апреля 2024 года.