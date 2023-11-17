На Карачевском шоссе Орла посадили 170 кленов

Еще 13 остролистных кленов посадили вдоль Карачевского шоссе в Орле. На этом высадка деревьев в этом районе завершилась.
Как рассказали в администрации Орла, в 2023 году на Карачевском укоренили 170 кленов. Все деревья привезены из питомника растений "Лесостепная опытно-селекционная станция" Липецкой области, они адаптированы к местному климату и жизни в городе.
- Оставшиеся работы по высадке новых деревьев на Комсомольской, их будет 270, планируется завершить в течение двух дней, - отметили в горадминистрации.