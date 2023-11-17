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16:45, 17 ноября 2023 года На Карачевском шоссе Орла посадили 170 кленов Высадка деревьев на этот год завершена.



Фото: Ольга Супонева

Еще 13 остролистных кленов посадили вдоль Карачевского шоссе в Орле. На этом высадка деревьев в этом районе завершилась.



Как рассказали в администрации Орла, в 2023 году на Карачевском укоренили 170 кленов. Все деревья привезены из питомника растений "Лесостепная опытно-селекционная станция" Липецкой области, они адаптированы к местному климату и жизни в городе.



- Оставшиеся работы по высадке новых деревьев на Комсомольской, их будет 270, планируется завершить в течение двух дней, - отметили в горадминистрации.











Ольга СУПОНЕВА



