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14:10, 17 ноября 2023 года В Орловской области ударят морозы до -10 Северный антициклон принесет в регион холодную погоду с сильным ветром.



Фото: Ольга Супонева

Ледяные воздушные массы надвигаются с севера на Орловскую область. Антициклон принесет в регион зимнюю погоду.



Прогноз на ближайшие дни опубликовал Орловский гидрометцентр. Так, в субботу 18 ноября столбики термометров опустятся до -1..-6 в ночное время, днем температура -4..+1 градус. В воскресенье 19 ноября уже холоднее: -3..-8 ночью и от 0 до -5 градусов в светлое время суток. К понедельнику 20 ноября похолодает до -5..-10. При этом ожидается порывистый ветер с севера, скорость 5-12 м/c.



Снег метеорологи прогнозируют с понедельника, в выходные выглянет солнце.











Ольга СУПОНЕВА



