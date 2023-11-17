пятница 17.11.2023 16:46:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:10, 17 ноября 2023 года

В Орловской области ударят морозы до -10

Северный антициклон принесет в регион холодную погоду с сильным ветром.

Фото: Ольга Супонева

Ледяные воздушные массы надвигаются с севера на Орловскую область. Антициклон принесет в регион зимнюю погоду.

Прогноз на ближайшие дни опубликовал Орловский гидрометцентр. Так, в субботу 18 ноября столбики термометров опустятся до -1..-6 в ночное время, днем температура -4..+1 градус. В воскресенье 19 ноября уже холоднее: -3..-8 ночью и от 0 до -5 градусов в светлое время суток. К понедельнику 20 ноября похолодает до -5..-10. При этом ожидается порывистый ветер с севера, скорость 5-12 м/c.

Снег метеорологи прогнозируют с понедельника, в выходные выглянет солнце. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.