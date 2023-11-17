В Орле ищут способы найти причину болезней Альцгеймера и Паркинсона
В областную столицу съехались ученые из разных регионов страны.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле продолжается Всероссийская конференция "Современные методы исследования в клеточной биологии и медицине". Она стартовала накануне. Ученых со всей страны собрал Орловский государственный университет.
Ключевая тема докладов и обсуждений – исследования, которые помогут найти причину возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Также говорят об исследованиях фотоники в биомедицинской практике, в том числе – непосредственно в хирургических операционных. Все на примере совместного опыта орловских ученых и врачей Орловской областной клинической больницы.