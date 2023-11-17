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17:00, 17 ноября 2023 года В Орле ищут способы найти причину болезней Альцгеймера и Паркинсона В областную столицу съехались ученые из разных регионов страны.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжается Всероссийская конференция "Современные методы исследования в клеточной биологии и медицине". Она стартовала накануне. Ученых со всей страны собрал Орловский государственный университет.



Ключевая тема докладов и обсуждений – исследования, которые помогут найти причину возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона.



Также говорят об исследованиях фотоники в биомедицинской практике, в том числе – непосредственно в хирургических операционных. Все на примере совместного опыта орловских ученых и врачей Орловской областной клинической больницы.





