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17:30, 17 ноября 2023 года Орловские студенты подали более 1900 заявок на Всероссийскую олимпиаду Они могут проверить свои знания сразу на нескольких направлениях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Регистрация на Всероссийскую олимпиаду "Я - профессионал" стартовала 27 сентября и охватила все регионы страны - от Калининграда до Владивостока. Выбор у студентов велик - они могут проверить свои знания сразу на нескольких из 73 направлений. По словам руководителя Всероссийской олимпиады Валерии Касамары, наибольший интерес орловцы проявили к экономике и психологии.



Самыми активными оказались студенты ОГУ имени И.С. Тургенева, которые отправили на президентский проект 1056 заявок. Учащиеся филиала Среднерусского института управления РАНХиГС сделали 329 регистраций, а Орловского государственного аграрного университета - 186. В общей сложности от нашего региона поступило 1924 заявки. Теперь студентам предстоит решать задания, разработанные при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей страны.



Впереди молодежь ждет отборочный этап, который стартовал 17 ноября. Он продлится до 3 декабря, сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



