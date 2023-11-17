В Орле больше не будет массового отключения горячей воды
Информация прозвучала на заседании комитета горсовета по ЖКХ.
Фото: архив "Вести-Орел"
Управляющий директор филиала АО "Квадра" – "Орловская генерация" Сергей Аношин на заседании комитета горсовета Орла по ЖКХ сообщил, что в областной столице с 2024-го года не будет массового отключения горячей воды.
Гидравлические испытания будут длиться не более 14 суток. Летом они будут один раз и по каждому району, а не как было ранее – в мае и августе.
"Подготовим соответствующий график, который будет доведен до городской администрации", – пояснил Аношин.