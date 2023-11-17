Главная » Новости



13:30, 17 ноября 2023 года В Орле больше не будет массового отключения горячей воды Информация прозвучала на заседании комитета горсовета по ЖКХ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Управляющий директор филиала АО "Квадра" – "Орловская генерация" Сергей Аношин на заседании комитета горсовета Орла по ЖКХ сообщил, что в областной столице с 2024-го года не будет массового отключения горячей воды.



Гидравлические испытания будут длиться не более 14 суток. Летом они будут один раз и по каждому району, а не как было ранее – в мае и августе.

"Подготовим соответствующий график, который будет доведен до городской администрации", – пояснил Аношин.





Артем Ежаков



