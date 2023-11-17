Главная » Новости



12:38, 17 ноября 2023 года Орловская область восстановит дорогу и детский сад в Луганской Республике Об оказываемой помощи ЛНР рассказал Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

Орловская область взяла на себя обязательства по восстановлению детского сада и дороги в Луганской Народной Республике. О том, какую работу предстоит провести в Троицком районе, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью ТАСС.



В Троицком районе ЛНР создан и работает оперативный штаб, над поселениями шефство взяли разные населенные пункты Орловской области. Работа ведется разноплановая: от доставки гуманитарной помощи и заботы о ветеранах, до реализации строительных проектов. Так, по словам главы Орловщины, объем инвестиций в восстановление детсада составляет 150 миллионов рублей. Еще одно направление - ремонт дороги.



- Сократили вместе с Минтрансом сроки решения одной из глобальных проблем — строительство дороги по направлению к Троицку. Раньше, чтобы доставить помощь, мы договаривались с МЧС, только на их трехосной технике можно было добраться до пункта назначения. До конца года эта дорога будет возведена, и мы сможем активнее работать, в том числе со строителями, - рассказал Андрей Клычков ТАСС.











Ольга СУПОНЕВА



