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12:38, 17 ноября 2023 года

Орловская область восстановит дорогу и детский сад в Луганской Республике

Об оказываемой помощи ЛНР рассказал Андрей Клычков.

Фото: архив "Вестей"

Орловская область взяла на себя обязательства по восстановлению детского сада и дороги в Луганской Народной Республике. О том, какую работу предстоит провести в Троицком районе, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью ТАСС.

В Троицком районе ЛНР создан и работает оперативный штаб, над поселениями шефство взяли разные населенные пункты Орловской области. Работа ведется разноплановая: от доставки гуманитарной помощи и заботы о ветеранах, до реализации строительных проектов. Так, по словам главы Орловщины, объем инвестиций в восстановление детсада составляет 150 миллионов рублей. Еще одно направление - ремонт дороги.

Сократили вместе с Минтрансом сроки решения одной из глобальных проблем — строительство дороги по направлению к Троицку. Раньше, чтобы доставить помощь, мы договаривались с МЧС, только на их трехосной технике можно было добраться до пункта назначения. До конца года эта дорога будет возведена, и мы сможем активнее работать, в том числе со строителями, - рассказал Андрей Клычков ТАСС. 





Ольга СУПОНЕВА
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