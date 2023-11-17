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19:00, 17 ноября 2023 года Орловцы активно подключают финансового уполномоченного к спорам с банками За девять месяцев поступило 260 обращений.



Фото: архив "Вести-Орел"

В январе – сентябре 2023-го года орловцы направили в службу финансового уполномоченного 260 обращений для разрешения имущественных споров с финансовыми организациями. Об этом сообщает региональный информационный портал. На долю страховщиков поступило 228 обращений, банков – 23, микрофинансовых организаций – семь. В среднем заявители требовали 163,6 тысячи рублей. "В рамках подписанного губернатором Андреем Клычковым и главным финансовым уполномоченным Юрием Ворониным соглашения при активном содействии орловского отделения Банка России проводится просветительская кампания по повышению финансовой грамотности жителей. Реализуется план мероприятий по информированию населения о работе финансового уполномоченного и об обязательном досудебном порядке урегулирования споров", – сообщает пресс-служба губернатора.





Артем Ежаков



