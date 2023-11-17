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13:00, 17 ноября 2023 года Орловские животноводы обсуждают пути развития отрасли Семинар проходит в Верховском районе.



Фото: Анна Вайсергисер

17 ноября в Верховском районе собрались аграрии, представители власти и научного сообщества. Разговор идет о развитии животноводства в регионе. В эти минуты проходит научно-практический семинар-совещание.



Семинар стал площадкой обсуждения развития и перспектив молочного скотоводства, внедрения прогрессивных технологий. В частности, речь зашла об импортозамещении – использовании в отрасли отечественных вакцин.



После знакомства с докладами участники семинара отправились на экскурсию по образцовому хозяйству ЗАО "Славянское", где увидели процесс хранения кормов и дойки.



Сегодня в сельхозорганизациях региона имеется 119,7 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 33,3 тысячи голов коров. Поголовье свиней насчитывает миллион и 161,1 тысячи животных. Число птиц близится к двум миллионам.



Общий объем господдержки отрасли животноводства за пять лет составил 3,4 миллиарда рублей.





