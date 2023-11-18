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9:00, 18 ноября 2023 года К обеспечению безопасности на новогодних праздниках в Орле привлекут "Бригаду Катукова" Силовой блок уже готовится к работе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Безопасность на новогодних праздниках в Орле обеспечат народная дружина "Бригада Катукова" и полиция. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в мэрии, ссылаясь на начальника управления по безопасности администрации города Игоря Тарасова.



Для дружинников это будет не первое дежурство. Они уже обеспечивали охрану порядка на День города.



Судя по всему, частные охранные предприятия подключать не будут. Практика использования ЧОП на новогодние праздники используется в других городах, например, в Воронеже.



Напомним, что на прошлой неделе губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность населения на новогодних праздниках. Силовой блок уже начал готовиться.





Артем Ежаков



