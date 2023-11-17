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15:00, 17 ноября 2023 года Замдиректора орловского ТФОМС рассказала о способе замены страховой медорганизации На этот и другие вопросы Наталья Каверина ответила в интервью ГТРК "Орел".







Граждане, застрахованные по ОМС, имеют право на замену страховой медицинской организации. Это возможно сделать раз в течение календарного года и не позднее 1 ноября. В ноябре и декабре сменить страховую организацию можно лишь в случае переезда или закрытия организации.



Сейчас готовится подписание соглашения о сотрудничестве между фондом "Защитники Отечества", ТФОМС и страховыми медорганизациями. Предметом соглашения будет содействие в организации оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС, включая медицинскую реабилитацию ветеранам боевых действий и другим мобилизованным, принявшим участие в СВО в составе российской армии.



Пациента не могут обязать купить за свой счет лекарства для лечения в стационаре.





Елена Литинская



