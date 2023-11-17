Орловская область поставляет свою продукцию в 82 страны

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14:30, 17 ноября 2023 года
Орловская область поставляет свою продукцию в 82 страныОсновные партнеры региона - Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Индонезия и Узбекистан.
Фото: архив "Вести-Орел"
Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, переориентация с европейского рынка дала определенные эффекты.
- Мы увеличили экспортные поставки в Индию в 22 раза, в Узбекистан - в 2,3 раза, в Киргизию - на 42%, в Китай - на 60%, - сообщил глава региона.
Он отметил, что на российском рынке Орловщина занимает значительную долю по производству керамической плитки, холодильного оборудования, насосов и человеческого инсулина.
- У нас исторически была развита микроэлектроника, приборостроение, производство компьютеров, - сообщил Клычков столичным журналистам.
Сергей Мерцалов
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