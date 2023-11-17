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10:45, 17 ноября 2023 года

Орловчанка Ксения Боева участвует в Международном медиафоруме "Артек"

Она представляет молодежную редакцию "Вести-Орел".

Фото: архив "Вести-Орел"

Ксения Боева стала победителем конкурса "Лиги юной журналистики", который состоялся в октябре. В нем участвовало более 1000 детей из 65 регионов России и Республики Беларусь. Теперь орловская журналистка представляет Орловщину на медиафоруме в "Артеке".

Творческое мероприятие объединило более 100 молодых журналистов и блогеров со всей страны, прошедших конкурсный отбор. До 27 ноября они будут учиться медиа у профессионалов и работать над своими проектами. Ребята напишут газету, выйдут в прямые эфиры и сделают посты для соцсетей медиафорума.

- Космос под глазами, буквы на обед и море эмоций обеспечены, - рассказали организаторы медиапроекта.

IX Международный медиафорум "Артек" проходит в рамках проекта "Поколение медиалидеров", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.


Сергей Мерцалов
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