Орловчанка Ксения Боева участвует в Международном медиафоруме "Артек"
Она представляет молодежную редакцию "Вести-Орел".
Фото: архив "Вести-Орел"
Ксения Боева стала победителем конкурса "Лиги юной журналистики", который состоялся в октябре. В нем участвовало более 1000 детей из 65 регионов России и Республики Беларусь. Теперь орловская журналистка представляет Орловщину на медиафоруме в "Артеке".
Творческое мероприятие объединило более 100 молодых журналистов и блогеров со всей страны, прошедших конкурсный отбор. До 27 ноября они будут учиться медиа у профессионалов и работать над своими проектами. Ребята напишут газету, выйдут в прямые эфиры и сделают посты для соцсетей медиафорума.
- Космос под глазами, буквы на обед и море эмоций обеспечены, - рассказали организаторы медиапроекта.
IX Международный медиафорум "Артек" проходит в рамках проекта "Поколение медиалидеров", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.