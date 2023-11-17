Главная » Новости



15:30, 17 ноября 2023 года Орловцы по-прежнему продолжают покидать родной регион Статистику представил Орелстат.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области зафиксировано миграционное снижение населения. Это следует из отчета Орелстата. Так, в январе-сентябре этого года регион покинули 9797 орловцев, а на Орловщину переехали 9033 человека. Таким образом, миграционное снижение составило 764 человека. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2071 человек.



В большинстве своем в этом году люди уезжали в другие регионы России – так поступили 8952 человека. Из других субъектов России на Орловщину прибыли 7982 человека. Из-за рубежа в Орловскую область перебрались 1051 нынешний житель региона, за границу уехали 845 орловцев.





Артем Ежаков



