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15:30, 17 ноября 2023 года

Орловцы по-прежнему продолжают покидать родной регион

Статистику представил Орелстат.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области зафиксировано миграционное снижение населения. Это следует из отчета Орелстата. Так, в январе-сентябре этого года регион покинули 9797 орловцев, а на Орловщину переехали 9033 человека. Таким образом, миграционное снижение составило 764 человека. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2071 человек.

В большинстве своем в этом году люди уезжали в другие регионы России – так поступили 8952 человека. Из других субъектов России на Орловщину прибыли 7982 человека. Из-за рубежа в Орловскую область перебрались 1051 нынешний житель региона, за границу уехали 845 орловцев.


Артем Ежаков
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