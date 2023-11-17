Главная » Новости



10:00, 17 ноября 2023 года В Орловской области уменьшились смертность и рождаемость Орелстат представил отчет о демографической ситуации в регионе за январь – сентябрь текущего года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о демографической ситуации на Орловщине за девять месяцев 2023-го года.



Согласно документу, за отчетный период в регионе родились 3500 человек, что меньше прошлогоднего аналогичного отрезка на 303 человека. Умерло 8191 человек. В январе – сентябре прошлого года смертность составила 9406 человек.



Также уменьшилась смертность детей в возрасте до года – 26 случаев против 13.



Как подчеркнули в Орелстате, отчет составлен на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.





Артем Ежаков



