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Главная » Новости

10:00, 17 ноября 2023 года

В Орловской области уменьшились смертность и рождаемость

Орелстат представил отчет о демографической ситуации в регионе за январь – сентябрь текущего года.

Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о демографической ситуации на Орловщине за девять месяцев 2023-го года.

Согласно документу, за отчетный период в регионе родились 3500 человек, что меньше прошлогоднего аналогичного отрезка на 303 человека. Умерло 8191 человек. В январе – сентябре прошлого года смертность составила 9406 человек.

Также уменьшилась смертность детей в возрасте до года – 26 случаев против 13.

Как подчеркнули в Орелстате, отчет составлен на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.


Артем Ежаков
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