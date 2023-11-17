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8:30, 17 ноября 2023 года Орловщина вошла в тройку регионов по качеству проведения ЕГЭ Итоги работы в этом направлении подвели на всероссийской конференции.



Фото: пресс-служба правительства региона

Орловская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена. В Москве 16 ноября подвели итоги работы регионов в этом направлении. Всероссийскую конференцию провел Рособрнадзор.



В мероприятии приняла участие исполняющая обязанности руководителя департамента образования Орловской области Ирина Патронова. В тройку лидеров Орловщина вошла вместе с Новосибирской и Белгородской областями, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



