Орловщина вошла в тройку регионов по качеству проведения ЕГЭ
Итоги работы в этом направлении подвели на всероссийской конференции.
Фото: пресс-служба правительства региона
Орловская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена. В Москве 16 ноября подвели итоги работы регионов в этом направлении. Всероссийскую конференцию провел Рособрнадзор.
В мероприятии приняла участие исполняющая обязанности руководителя департамента образования Орловской области Ирина Патронова. В тройку лидеров Орловщина вошла вместе с Новосибирской и Белгородской областями, сообщили в пресс-службе областного правительства.