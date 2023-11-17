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8:00, 17 ноября 2023 года

Последовать примеру школы из Орловской области может вся Россия

Ученики останутся без телефонов на уроках.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Государственная Дума 16 ноября одобрила запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Школьники не смогут использовать смартфоны, чтобы не отвлекаться от занятий. Законопроект принят в первом чтении.

Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны - прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.

Новые ограничения будут едиными для всех школ. Ранее сайт "Вести-Орел" рассказывал об учебном заведении в Колпнянском районе Орловской области, где ребята сдают телефоны перед уроком.

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Сергей Силаев
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