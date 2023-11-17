Последовать примеру школы из Орловской области может вся Россия
Ученики останутся без телефонов на уроках.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Государственная Дума 16 ноября одобрила запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Школьники не смогут использовать смартфоны, чтобы не отвлекаться от занятий. Законопроект принят в первом чтении.
– Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны - прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.
Новые ограничения будут едиными для всех школ. Ранее сайт "Вести-Орел" рассказывал об учебном заведении в Колпнянском районе Орловской области, где ребята сдают телефоны перед уроком.