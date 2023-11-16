Орловские полицейские ищут мужчину, совершившего преступление в баре
Стражи порядка устанавливают личность.
Фото: УМВД России по Орловской области
Управление уголовного розыска УМВД России по Орловской области за совершение тяжкого преступление разыскивает неустановленное лицо, совершившее тяжкое преступление в баре на Комсомольской города Орла.
Всех, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в Управление уголовного розыска УМВД по телефонам 8(4862) 551-112, 400-755 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.