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18:47, 16 ноября 2023 года

В Орле на Набережной Дубровинского может появиться небольшой сквер

Вопрос рассмотрели на заседании горсовета.

Фото: пресс-служба горсовета

Депутаты Орловского горсовета 16 ноября на заседании комитета по строительству и перспективному развитию обсудили создание небольшого сквера на Набережной Дубровинского в Орле. Благоустроить участок за свой счет собирается ООО "Орелагропром". Предприятие подготовило эскизный проект территории.

Из-за того, что земельный участок находится в заповедной городской зоне, муниципальной собственности и предоставлен "Спецавтобазе", нужно согласие городских парламентариев. В планах высадка деревьев, создание стоянки на 18 мест, может появиться и место для мусорного контейнера, сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

Организация готова взять на себя ответственность по содержанию небольшого сквера. Депутаты комитета инициативу поддержали. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.


Сергей Силаев
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