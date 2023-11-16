В Орле на Набережной Дубровинского может появиться небольшой сквер
Вопрос рассмотрели на заседании горсовета.
Фото: пресс-служба горсовета
Депутаты Орловского горсовета 16 ноября на заседании комитета по строительству и перспективному развитию обсудили создание небольшого сквера на Набережной Дубровинского в Орле. Благоустроить участок за свой счет собирается ООО "Орелагропром". Предприятие подготовило эскизный проект территории.
Из-за того, что земельный участок находится в заповедной городской зоне, муниципальной собственности и предоставлен "Спецавтобазе", нужно согласие городских парламентариев. В планах высадка деревьев, создание стоянки на 18 мест, может появиться и место для мусорного контейнера, сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.
Организация готова взять на себя ответственность по содержанию небольшого сквера. Депутаты комитета инициативу поддержали. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.