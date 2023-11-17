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20:00, 16 ноября 2023 года Орловец, до смерти избивший продавщицу, отправится в колонию на 12 лет Ранее судимый местный житель признан виновным в совершении двух преступлений.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Орловской области. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть и умышленном уничтожении чужого имущества.



Следствие и суд установили, что осужденный 10 декабря 2022 года в нетрезвом состоянии пришел в один из магазинов деревни Некрасовка Орловского округа, где избил женщину. Орловец нанес множество ударов пострадавшей по туловищу и голове, от чего женщина скончалась в больнице. После случившегося мужчина сжег магазин.



– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



