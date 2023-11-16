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15:48, 16 ноября 2023 года Орловская область растит будущих чемпионов по самбо "Самообороне без оружия" исполнилось 85 лет.







16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. "Самообороне без оружия" исполнилось 85 лет. Праздник Орловщина отметит региональным первенством. Оно начнется 18 ноября.



Чтобы растить олимпийских чемпионов, нужна хорошая база. Орловская область работает над ее созданием. Только в 2023-м в регионе открыли 18 специализированных залов самбо, многие – на базе общеобразовательных школ. Впервые в России состоялся турнир по самбо. Его приняло село Кривцово-Плота Должанского района. Въезд в этот населенный пункт теперь украшает памятник самбисту.





Анастасия Дорохова



