пятница 17.11.2023 11:16:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

7:30, 17 ноября 2023 года

В Орловской области появится новое пространство для семейного отдыха

Речь идет о бульваре на улице Социалистической в Дмитровске.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сейчас здесь продолжается комплексное благоустройство. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, проект победил во Всероссийском конкурсе, на него выделено 70 миллионов рублей.

Уже завершилась установка чаши фонтана, в процессе укладка газонов. На площади и тротуарах полностью выложена плитка, установлены лавочки. В зоне отдыха возле больницы высажена сирень. Сейчас идет асфальтирование проезжей части, готовится площадка для парковки возле храма Дмитрия Солунского.

- Это крупное, комплексное благоустройство. Проект победил во Всероссийском конкурсе, на него выделено 70 миллионов рублей. После завершения всех работ получится замечательное пространство для семейного отдыха, - отметил Андрей Клычков.

Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", с 2020 года в Дмитровском районе привели в порядок пять общественных территорий на общую сумму более 6,4 миллиона рублей.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.