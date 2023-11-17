Главная » Новости



7:30, 17 ноября 2023 года В Орловской области появится новое пространство для семейного отдыха Речь идет о бульваре на улице Социалистической в Дмитровске.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сейчас здесь продолжается комплексное благоустройство. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, проект победил во Всероссийском конкурсе, на него выделено 70 миллионов рублей.



Уже завершилась установка чаши фонтана, в процессе укладка газонов. На площади и тротуарах полностью выложена плитка, установлены лавочки. В зоне отдыха возле больницы высажена сирень. Сейчас идет асфальтирование проезжей части, готовится площадка для парковки возле храма Дмитрия Солунского.



- Это крупное, комплексное благоустройство. Проект победил во Всероссийском конкурсе, на него выделено 70 миллионов рублей. После завершения всех работ получится замечательное пространство для семейного отдыха, - отметил Андрей Клычков.



Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", с 2020 года в Дмитровском районе привели в порядок пять общественных территорий на общую сумму более 6,4 миллиона рублей.





Сергей Мерцалов



