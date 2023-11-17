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19:30, 16 ноября 2023 года В Орле отметили индийский праздник огня Дивали Гуляния организовали студенты мединститута.







На этой неделе завершился самый большой фестиваль огней в Индии – Дивали. Праздник света и добра пришел и в Орловскую область. Его организовали иностранные студенты медицинского института.



В Орловском госуниверситете всего обучаются более трех тысяч иностранных студентов, 800 из них – индийцы, и почти все связали свою жизнь с медициной.



На фестивале принято печь сладости, молиться богам, делать разноцветные рисунки из песка – на удачу и счастье. Праздник длится пять дней. Для жителей Индии он такой же значимый, как для нас Новый год.





Александра Бахтина



