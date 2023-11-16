На контроле у надзорного ведомства расходование денег, выделенных на завершение работ в центре.
Фото: Анна Вайсергисер
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин 16 ноября посетил многофункциональный медицинский центр. Глава регионального надзорного ведомства осмотрел несколько этажей.
В настоящее время работы ведутся на втором, третьем, четвертом этажах и в подвале. Подрядчику на проведение строительных работ выделено 2,9 миллиарда рублей, половина уже перечислена. Проблем с закупкой материалов нет.