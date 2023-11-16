Прихожане Троицкого храма Орла продолжают активно поддерживать бойцов СВО
За очередной гуманитарной посылкой защитник с фронта приехал лично.
Прихожане Троицкого храма продолжают поддерживать наших бойцов гуманитарной помощью. За очередной гуманитарной посылкой боец «Жасмин» приехал лично.
На передовой сейчас находятся бывшие воспитанники воскресной школы. В тылу им помогают прихожане: шьют простыни, пеленки, принадлежности для хирургии. Помощь отправляют регулярно. А с передовой им тоже шлют подарки: шевроны, сладости, игрушки, десантный шлем.