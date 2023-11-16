У орловских студентов появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки
Они будут доступны на Госуслугах в 2024 году.
Фото: архив "Вести-Орел"
Воспользоваться электронными студенческими билетами и зачетными книжками смогут студенты программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторы и аспиранты. При этом цифровой документ не заменит бумажный.
- Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона, - рассказали в Минцифры.
Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах. С помощью электронного студенческого можно будет купить билеты со скидкой на поезда дальнего следования и электрички, оформить проездной, пройти на территорию университета и отслеживать свою успеваемость.