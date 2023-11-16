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17:00, 16 ноября 2023 года Орловские поисковики установили место захоронения еще одного красноармейца Он погиб во время Орловской наступательной операции "Кутузов" в июле 1943 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Имя и фамилия бойца неизвестны, однако удалось выяснить, что сложивший свою голову на орловской земле солдат - уроженец Республики Узбекистан. Его прах покоится на воинском захоронении в деревне Тросниково Новосильского района.



Поклониться павшему герою на Орловщину приехал начальник Департамента исполнения наказания при Министерстве внутренних дел Узбекистана Рустам Рахмонович Турсунов. К воинскому захоронению он возложил цветы, а память погибших воинов почтил минутой молчания.



Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, установить место захоронения бойца Красной Армии смогли орловские поисковики. За оказанную помощь руководителю поисковой организации "Отечество" Александру Чепурнову Рустам Турсунов вручил благодарность.





Сергей Мерцалов



