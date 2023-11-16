четверг 16.11.2023 19:27:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:30, 16 ноября 2023 года

В Орловской области стали чаще разводиться

О том, с какими кризисами сталкиваются супруги и о том, как сохранить брак, Мария Семак побеседовала с психологом Еленой Леоновой.



Согласно исследованию ВЦИОМ, в России на десять браков приходится семь разводов. Среди основных причин крушения "семейной лодки" – финансовые проблемы, расхождение взглядов на жизнь, ревность и измена.

Если сравнить статистику по региону, то в прошлом году семейные узы решили разорвать 2464 пары. За 11 месяцев этого года расстались еще больше семей – 2595. Помочь сохранить брак может семейный психолог.

Психолог Елена Леонова отметила, что семейные кризисы – неизбежны. Различают кризис первого года, кризис трех – четырех лет, кризисы рождения детей, кризис шести – семи лет, кризисы 13 лет, кризис 20 лет (синдром опустевшего гнезда).


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.