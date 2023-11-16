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16:30, 16 ноября 2023 года В Орловской области стали чаще разводиться О том, с какими кризисами сталкиваются супруги и о том, как сохранить брак, Мария Семак побеседовала с психологом Еленой Леоновой.







Согласно исследованию ВЦИОМ, в России на десять браков приходится семь разводов. Среди основных причин крушения "семейной лодки" – финансовые проблемы, расхождение взглядов на жизнь, ревность и измена.



Если сравнить статистику по региону, то в прошлом году семейные узы решили разорвать 2464 пары. За 11 месяцев этого года расстались еще больше семей – 2595. Помочь сохранить брак может семейный психолог.



Психолог Елена Леонова отметила, что семейные кризисы – неизбежны. Различают кризис первого года, кризис трех – четырех лет, кризисы рождения детей, кризис шести – семи лет, кризисы 13 лет, кризис 20 лет (синдром опустевшего гнезда).





Мария Семак



