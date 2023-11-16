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15:00, 16 ноября 2023 года

Музей орловской школы Кабалевского пополнился новыми экспонатами

Он был открыт в апреле текущего года.



Орловская музыкальная школа искусств имени Кабалевского получили сертификат и новые экспонаты. Музей композитора в школе, которая носит его имя, был открыт в апреле этого года.

Дочь Кабалевского принесла в музей портрет своего отца. Среди экспонатов есть предметы, которые дарили самому Кабалевскому, а также его личные вещи. По ним можно судить, чем композитор увлекался помимо музыки.

Уникальная система преподавания Кабалевского живы и сейчас. Орел не единственный город, где есть школа в его честь. Методиками преподавания, творческими проектами и планами представители школ искусств из разных городов делились на Всероссийской неделе педагогического мастерства. Создание музея – одна из изюминок орловской школы имени Кабалевского. Буквально на днях он официально был внесен в реестр школьных музеев.


Татьяна Тимохина
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