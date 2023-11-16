В Орловской области рабочие не успевают в срок отремонтировать две поликлиники
Подрядчики выбились из графика в Мценске и Кромах.
Фото: архив "Вестей"
Ремонт поликлиник Мценской и Кромской больниц в Орловской области затягивается. Подрядные фирмы не укладываются в сроки, обозначенные контрактами.
Такая информация прозвучала на комитете облсовета по градостроительной деятельности и транспорту 16 ноября. Как передает из зала заседаний корреспондент сайта "Вести-Орел", подрядной фирме, которая приводит в порядок поликлинику Мценской ЦРБ, уже выписан штраф на сумму в 1,8 миллиона рублей.
Алексей Субботин, руководитель областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ рассказал, что свои двери медучреждение для пациентов должно открыть в декабре, однако в график рабочие не укладываются. Ремонт идет с апреля.
Аналогичная ситуация складывается и с ремонтом поликлиники Кромской ЦРБ, рабочие и здесь отстали от графика. Работы финансируются в рамках национального проекта "Здравоохранение" - на ремонт Мценской поликлиники выделено 129 миллионов рублей, Кромской - более 75 миллионов.
Депутаты предложили создать комиссию и съездить на объекты, чтобы оценить ситуацию воочию.
Редакция сайта "Вести-Орел" будет следить за развитием ситуации.