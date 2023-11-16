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11:04, 16 ноября 2023 года В Орловской области рабочие не успевают в срок отремонтировать две поликлиники Подрядчики выбились из графика в Мценске и Кромах.



Фото: архив "Вестей"

Ремонт поликлиник Мценской и Кромской больниц в Орловской области затягивается. Подрядные фирмы не укладываются в сроки, обозначенные контрактами.



Такая информация прозвучала на комитете облсовета по градостроительной деятельности и транспорту 16 ноября. Как передает из зала заседаний корреспондент сайта "Вести-Орел", подрядной фирме, которая приводит в порядок поликлинику Мценской ЦРБ, уже выписан штраф на сумму в 1,8 миллиона рублей.



Алексей Субботин, руководитель областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ рассказал, что свои двери медучреждение для пациентов должно открыть в декабре, однако в график рабочие не укладываются. Ремонт идет с апреля.

Аналогичная ситуация складывается и с ремонтом поликлиники Кромской ЦРБ, рабочие и здесь отстали от графика. Работы финансируются в рамках национального проекта "Здравоохранение" - на ремонт Мценской поликлиники выделено 129 миллионов рублей, Кромской - более 75 миллионов.



Депутаты предложили создать комиссию и съездить на объекты, чтобы оценить ситуацию воочию.



Редакция сайта "Вести-Орел" будет следить за развитием ситуации.









Ольга СУПОНЕВА



