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13:00, 16 ноября 2023 года Сенатор РФ предложила уголовно наказывать за склонение к аборту Состав преступления может быть введен в статью 123 УК РФ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сенатор Ольга Ковитиди предложила установить ответственность в уголовном кодексе за склонение женщины к аборту. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание", – сообщила сенатор агентству. Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность криминализации склонения к аборту. Состав преступления может быть введен в статью 123 УК РФ.





Артем Ежаков



