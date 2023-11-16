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11:30, 16 ноября 2023 года Орловщина приближается к достижению коллективного иммунитета по гриппу В регионе продолжается прививочная кампания.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области от гриппа привились более 230 тысяч человек. Это 43,1% от населения региона, сообщили в Роспотребнадзоре.



Что касается текущей эпидситуации, то на минувшей неделе ОРВИ заболели 4553 человека. Заболеваемость сохранилась на уровне позапрошлой семидневки. Доля детей в возрасте до 14 лет в общей структуре составила 51,2%.



На Орловщине сейчас циркулируют вирусы SARS-CoV-2, гриппа А (N3N2), риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, микоплазма.



Также подтвердился 251 эпизод заболеваемости COVID-19. Здесь наблюдается рост случаев заражения.





Артем Ежаков



