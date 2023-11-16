Из пожара на Генерала Жадова в Орле спасли мужчину
Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
На пульт МЧС 16 ноября в 02.07 поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже дома на улице Генерала Жадова. Когда пожарные прибыли на место, шел сильный дым.
Спасатели вынесли из горящей квартиры 58-летнего мужчину, которому понадобилась госпитализация. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в результате пожара выгорела одна комната. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.