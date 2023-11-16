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9:39, 16 ноября 2023 года Из пожара на Генерала Жадова в Орле спасли мужчину Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На пульт МЧС 16 ноября в 02.07 поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже дома на улице Генерала Жадова. Когда пожарные прибыли на место, шел сильный дым.



Спасатели вынесли из горящей квартиры 58-летнего мужчину, которому понадобилась госпитализация. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в результате пожара выгорела одна комната. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.





Сергей Силаев



