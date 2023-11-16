В Орле из горящей квартиры на Маринченко спасли двух детей

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9:28, 16 ноября 2023 года
В Орле из горящей квартиры на Маринченко спасли двух детейПожар на улице Маринченко случился накануне вечером.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
15 ноября в девятом часу вечера в пятиэтажке на улице Маринченко загорелась квартира. Очаг пожара находился на четвертом этаже.
Спасатели попали в жилище через балкон. Из квартиры эвакуировали мужчину, а также спасли двух мальчиков – шести и четырех лет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пламя повредило кровать и текстильные принадлежности, стену и ноутбук.
Никто не пострадал, в причинах ЧП разбираются специалисты.
Артем Ежаков
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