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17:30, 16 ноября 2023 года

Сотрудники орловского музея подготовили для москвичей выставку

Она называется "Что читал Тургенев".

Фото: музей-Заповедник Спасское-Лутовиново

Экспозиция открылась в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в Москве 14 ноября. Это передвижная версия выставки "Книги Спасского дома", которую демонстрировали в музее-заповеднике в год столетия нашего великого земляка. Тогда посетителям показали около 50 книг из домашней библиотеки Тургенева, вывезенной после его смерти в Орел и с тех пор хранящейся в фондах Орловского музея писателя.

Как рассказали сотрудники музея-заповедника "Спасское-Лутовиново", выставка "Что читал Тургенев" - пилотный проект сотрудничества музеев, известных людей и библиотек страны. "Погостив" в столичной библиотеке, выставка отправится в московскую школу "Ника", где уже 5 лет проводят школьные Тургеневские чтения. А потом - в Центральную городскую библиотеку имени Сергея Есенина в Рязани.


Сергей Мерцалов
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