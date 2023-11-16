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10:30, 16 ноября 2023 года

Орловские медики помогли фронту

Коллектив Орловского онкологического диспансера отправил посылку под Кременную.

Фото: портал Орловской области

Военнослужащим передали систему видеонаблюдения, автономные печи, газовые горелки, шуруповерт, набор инструментов, лобзик, топоры, паяльную лампу, инверторный сварочный аппарат и маску, рулонный утеплитель, медикаменты и многое другое. Кроме того, орловцы закупили снаряжение для экипировки: быстросъемные разгрузочные жилеты, демисезонные ботинки, дождевики, спальные мешки, туристические коврики.

- Наши бойцы на передовой пишут летопись мужества, современную историю героизма и отваги. Они храбро сражаются за честь страны на самом переднем крае огненной опасности. И мы делаем все, чтобы им помочь, стать опорой в их тяжелой ратной службе. Благодарю всех, кто неустанно помогает нашим защитникам – приобретает товары для фронта, доставляет грузы на передовую, - сказал губернатор Андрей Клычков.


Сергей Мерцалов
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