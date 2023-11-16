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10:00, 16 ноября 2023 года

Лучших орловских спортсменов назовут на "Спортивном балу"

Он пройдет 21 декабря.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле вновь состоится традиционный спортивный бал. Мероприятие запланировано на 21 декабря. В 18:00 начнется работа спортивных активностей, а в 19:00 – торжественная церемония, сообщает региональный информационный портал.

Награды спортсмены и тренеры получат в следующих номинациях: "Спортсмен года" в олимпийском виде спорта, "Спортсмен года" в неолимпийском виде спорта, "Тренер года", "Детский тренер 2023 года", "Спортивный наставник", "Спортсмен года в адаптивных видах спорта", "Лучшая спортивная федерация 2023 года", "Открытие года", "Лучшая спортивная команда 2023 года", "Лучшее мероприятие физкультурно-массовой направленности 2023 года", "Лучшее мероприятие спортивной направленности 2023 года", "За лучшую работу в 2023 году по пропаганде и реализации ВФСК "ГТО" среди муниципальных образований Орловской области", "Спортсмен года по версии посетителей портала "prosport57", "Лучший материал о спорте", "Лучший Госпаблик о спорте", "Цифровая трансформация спорта".

В регионе уже началось голосование за лучшего спортсмена Орловщины по версии подписчиков "prosport57". Сделать свой выбор можно в сообществе "Центр физкультурных и спортивных мероприятий". В списке 10 номинантов: Владислав Туйнов, Юрий Ноздрунов, Надежда Кудинова, Леонид Панфилов, Илья Аксенов, Влада Мирошниченко, Владислав Гутовский, Евгений Рагулькин, Варвара Головина и Платон Козлов.

Напомним, что в прошлом году ГТРК "Орел" стала лучшим информационным спортивным ресурсом региона.


Артем Ежаков
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