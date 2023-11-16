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8:00, 16 ноября 2023 года Орловские баскетболисты одержали две победы на выезде Наша команда провела два матча в Краснодаре.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Баскетболисты Орловского государственного университета одержали две победы в выездном туре в рамках элитного дивизиона ассоциации студенческого баскетбола.



Наша команда провела два матча в Краснодаре 11-12 ноября. Орловцы обыграли команду из Донецка со счетом 79:70.



Во втором матче выездного тура спортсмены из Орла обыграли хозяев площадки – баскетболистов "Спарты-КубГТУ". Итог этой игры – 74:58 в пользу орловцев.







Анастасия Дорохова



