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15:45, 15 ноября 2023 года В Орел приедет известный священник и блогер Павел Островский С орловцами он встретится в Богоявленском соборе 30 ноября.



Фото: Орловская митрополия

Иерей Павел Островский - миссионер, блогер, проповедник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области. Священник создал несколько просветительских проектов, в которых рассказывает про православие простым языком. Такие обращения к верующим снискали любовь и уважение к отцу Павлу, отметили в Орловской митрополии.



В различных социальных сетях у медийного батюшки уже более миллиона подписчиков. С орловцами Павел Островский побеседует 30 ноября в 18.00 в Богоявленском соборе. Вход свободный.







Сергей Мерцалов



