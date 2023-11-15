В Орел приедет известный священник и блогер Павел Островский
С орловцами он встретится в Богоявленском соборе 30 ноября.
Фото: Орловская митрополия
Иерей Павел Островский - миссионер, блогер, проповедник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области. Священник создал несколько просветительских проектов, в которых рассказывает про православие простым языком. Такие обращения к верующим снискали любовь и уважение к отцу Павлу, отметили в Орловской митрополии.
В различных социальных сетях у медийного батюшки уже более миллиона подписчиков. С орловцами Павел Островский побеседует 30 ноября в 18.00 в Богоявленском соборе. Вход свободный.